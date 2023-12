Kritik von Radevormwalder Kreistagsmitglied Nachts nur ein Arzt für das ganze Kreisgebiet?

Der vorläufige Höhepunkt: In der letzten Kreistagssitzung in Gummersbach in diesem Jahr haben die Fraktionen von CDU, FDP/FWO/DU, Bündnis 90/Grüne, SPD und UWG eine gemeinsame Resolution beschlossen, in der die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein (KVNO) aufgefordert wird, die zum 1. Januar 2024 geplante Notdienstreform zurückzunehmen. „Insbesondere die Erweiterung der Nachtfahrdienste auf den gesamten Kreis und die Reduzierung der Zeiten der Notdienstpraxen an den Krankenhäusern darf nicht in Kraft treten damit die Versorgung der Bevölkerung nicht gefährdet wird und eine Überforderung der Ärztinnen und Ärzte ausgeschlossen ist“, heißt es im Text.