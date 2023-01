Wohnhilfen Oberberg auch für Radevormwald und Hückeswagen Bürger sollen die Augen offen halten

Für wohnungslose Menschen kann so ein Wetter lebensgefährlich sein. Die Wohnhilfen Oberberg bitten deshalb um Mithilfe der Bürger, wenn diese einen gefährdeten Menschen auf der Straße beobachten. Auch mit einer Spende kann man wohnungslose Menschen in der kalten Jahreszeit unterstützen. Denn auch in ländlichen Regionen wie in Radevormwald, Hückeswagen oder Wipperfürth und nicht nur in den Metropolen leben Menschen auf der Straße. Hier seien Hilfen lebensnotwendig, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Mitarbeiter der Wohnhilfen Oberberg seien für jeden Hinweis auf wohnungslose Menschen dankbar.