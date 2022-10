Katholische Kirche St. Marien in Radevormwald : Hubertus-Feier mit dem Klang der Jagdhörner

Radevormwald Nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie findet am Donnerstag, 3. November, eine Andacht mit anschließendem Tiersegen statt. Danach wird im Caritashaus leckeres Wildbret serviert.

Die Hubertus-Feier in der Pfarrkirche St. Marien kann wieder stattfinden. Im vergangenen Jahr war das Fest zu Ehren des heilige Hubertus, des Patrons der Jäger, wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Am Donnerstag, 3. November, ist es um 18 Uhr wieder soweit. „Traditionell wird der Abend wieder vom Bläsercorps des Hegerings Ennepetal unter der Leitung von Herrn Joachim Vormann musikalisch begleitet“, kündigt Jörg Weber an, Vorsitzender der Kolpingfamilie St. Marien. Ebenfalls beteiligt an der Veranstaltung sind die Kolpingfamilie St. Josef und der Kochclub „Gaumenfreude“.