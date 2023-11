Sport in Radevormwald Acht neue Schiris auf einen Streich

Um den Spielbetrieb in einem Verein aufrechtzuerhalten, braucht es nicht nur motivierte Sportler, die regelmäßig zum Training kommen und wöchentlich Partien austragen. Es werden auch engagierte Trainer benötigt, die die Teams formen und aufbauen, ebenso Schiedsrichter, ohne die kein Spiel ordentlich ablaufen würde. Schiedsrichter zu sein ist eher ein undankbarer Job, bei dem man nur selten Lob und Anerkennung erhält. Denn am Ende muss der Unparteiische häufig als Sündenbock herhalten, wenn ein Spiel man nicht so lief, wie geplant. Kein Wunder also, dass auch im Handball tendenziell weniger Menschen bereit sind, sich zum Schiri ausbilden zu lassen und seine Wochenenden als „Buhmann“ in den Sporthallen zu verbringen. Umso beeindruckender ist es jedoch, was der HSG Radevormwald/Herbeck gelungen ist: Acht junge Schiedsrichter sind in diesem Jahr neu hinzugekommen. Hauptsächlich Jugendliche, die seit Jahren schon für den Verein als Spieler auf dem Platz stehen und nun zusätzlich auch Partien im Kreis pfeifen werden.