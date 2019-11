Jubiläum : Hospizverein strebt als Ziel 200 Mitglieder an

Hospizverein strebt als Ziel 200 Mitglieder an

Radevormwald Der Verein feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Vorstand und Koordinatoren hoffen darauf, die Zahl der Mitglieder zu steigern.

Der Ökumenische Hospizverein in Radevormwald wird in diesem Jahr 20 Jahre alt. Zu diesem Anlass hat sich der Vorstand um den in diesem Jahr gewählten neuen Vorsitzenden Georg Kalkum überlegt, die Zahl der Mitglieder zu erhöhen.