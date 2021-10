Ambulantes Ökumenisches Hospiz in Radevormwald : Verein informiert zum Welthospiztag

Das Ambulante Ökumenische Hospiz – hier eine Wortcollage in den Räumen an der Kaiserstraße 34 – wird am Samstag für Fragen der Bürgerinnen und Bürger bereitstehen. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Mit einem Stand in der Innenstadt ist das Ambulante Ökumenische Hospiz am Samstag vertreten. Anlass ist ein internationaler Aktionstag, der auch von der Weltgesundheitsorganisation unterstützt wird.

Der Welthospiztag, der die Aufmerksamkeit für hospizliche und palliative Belange auf internationaler Ebene erhöhen will, findet jährlich am zweiten Samstag im Oktober statt. Er wird von der „Worldwide Hospice and Palliative Care Alliance“ (WHPCA) veranstaltet und durch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) unterstützt.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Ambulanten Ökumenischen Hospizes Radevormwald möchten den Welthospiztag am Samstag, 9. Oktober, nutzen, um mit einem Infostand in der Innenstadt zu zeigen, was Hospizarbeit und Palliativversorgung zu leisten vermögen. „Unser Stand wird voraussichtlich auf dem Schlossmacherplatz stehen“, erklärt Koordinatorin Andrea Fürst. Je nachdem, wie die Platzverhältnisse seien, könne der Stand aber auch auf dem Marktplatz stehen.

Die zentrale Idee ist es, die Menschen, die gut begleitet verstorben sind, selbst zu Wort kommen zu lassen. Die Grundaussage der Hospizarbeit „Das Leben kann gut zu Ende gehen, ohne es künstlich zu verlängern oder zu verkürzen, aber gut hospizlich begleitet und palliativ versorgt.“ wird anhand von Zitaten von Menschen illustriert, die begleitet ein gutes Leben bis zum Schluss geführt haben.

Es geht darum, mit Zitaten, die alle in der Hospizarbeit und Palliativversorgung Tätigen so oder ähnlich schon oft gehört haben, Denkmuster zu prägen im Sinne von „Das Leben kann gut von allein zu Ende gehen“. Die Zitate sind zum Teil Wandlungsgeschichten, zum Teil greifen sie verbreitete Ängste auf und zeigen, wie die Hospizarbeit und Palliativversorgung hier Abhilfe geschaffen haben.

Die Zitate wurden auf Bodenplanen gedruckt und werden am Infostand des Hospizes in der Fußgängerzone in der Nähe des Marktplatzes ausgelegt. So kommen die Besucher/innen mit Aussagen aus erster Hand in Berührung und haben die Möglichkeit, sich über die Hospizarbeit in Radevormwald zu informieren. Von 9 bis 13 Uhr stehen die Hospizmitarbeiter/innen für Gespräche zur Verfügung. Ergänzt werden die Bodenplanen durch Postkarten und Pfefferminzbonbons als kleine Mitgebsel.

(s-g)