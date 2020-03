Verein in Radevormwald : Ambulantes Hospiz will Trauerarbeit ausweiten

Radevormwald Zur Mitgliederversammlung am Montag kamen zahlreiche Ehrenamtler, die den Verein aktiv und mit Spenden unterstützen.

Das Ambulante Ökumenische Hospiz Radevormwald blickt auf ein aktives Jahr zurück. 2020 soll die Trauerarbeit ausgebaut werden. Zu der Mitgliederversammlung des Ambulanten Ökumenischen Hospiz kamen am Montagabend viele Ehrenamtler, die den Verein aktiv und durch Spenden unterstützen. 2019 hat der Verein nicht nur sein Jubiläum gefeiert, sondern auch vielen Menschen geholfen. „Wir haben 46 Menschen und ihre Angehörigen begleitet, 13 dieser Begleitungen werden in diesem Jahr fortgeführt. Die meisten Begleitungen haben in Pflegeheimen stattgefunden, aber auch im privaten Umfeld sowie im Krankenhaus“, sagt Marina Weidner, die Koordinatorin des ambulanten Hospizes. Sie wird seit Oktober 2019 von Andrea Fürst als Koordinatorin unterstützt, die den Platz von Tatjana Brüser-Pieper eingenommen hat. Sie hat ihre Tätigkeit als Koordinatorin im September beendet.

„Mit ihrem beruflichen Hintergrund und ihrer persönlichen Art passt Andrea sehr gut in unsere Gruppe“, sagt Marina Weidner. Andrea Fürst hat die meisten Ehrenamtler des Vereins in den vergangenen Wochen bereits in Einzelgesprächen kennengelernt und fühlt sich wohl mit ihrer neuen Stelle. „Ich wurde hier sehr gut aufgenommen und kann hier das tun, was mir wichtig ist. Nämlich Menschen zuhören und für sie da sein“, sagt die neue Koordinatorin.