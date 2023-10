Ambulantes Ökumenisches Hospiz in Radevormwald Letzter Wunsch im Leben: Noch einmal Ente süß-sauer

Im kommenden Jahr wird der Hospizverein seine 25-jähriges Bestehen feiern. Zu diesem Anlass ist geplant, auf dem evangelischen Friedhof an der Kaiserstraße, also in unmittelbarer Nähe der Räume des Hospizes, einen Trauerweg mit Künstler-Stelen anzulegen. Dazu hat der Verein Mittel aus dem europäischen Förderprogramm „Leader“ beantragt.