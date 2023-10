Friedhof in Radevormwald Hospiz möchte Trauerweg anlegen

Dabei haben die Hospizmitarbeiter ein Vorbild aus dem südlichen Bergischen Land, genauer gesagt aus Much im Rhein-Sieg-Kreis. Bei einem Besuch des dortigen Ambulanten Hospizes konnte das Team aus Radevormwald den „Pfad der Erinnerung und Zuversicht“ besichtigen. „Das ist ein sehr schöner Weg, der an dem dortigen Friedwald entlang führt, mit zehn bis zwölf Stelen, die von Künstlern gestaltet wurden“, berichtet Kalkum. Angeregt von dieser Anlage schwebt ihm und seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern ein Halbrundweg mit drei Stelen und Bänken vor – ein Ort, an dem auch das Gespräch mit Betroffenen und ihren Angehörigen stattfinden kann.