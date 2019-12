Ehrung in Radevormwald : Horst Enneper für 50 Jahre Ratszugehörigkeit geehrt

Ehrung in Radevormwald

Radevormwald Der 79-Jährige trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein und bekam die erste Goldene Münze überreicht. Alle Fraktionen würdigten politische Leistungen.

Am 9. November 1969 wurde er zum ersten von zehn Malen in den Stadtrat gewählt. Jetzt, mit 79 Jahren, zog er sich aus der Politik zurück. Vor der Ratssitzung am Dienstag wurde Enneper im großen Saal des Bürgerhauses feierlich verabschiedet. Bürgermeister Johannes Mans würdigte Ennepers langjährigen Einsatz. Enneper sei ein durchaus streitbarer Geist gewesen, dem es aber immer um die Sache und nie um Persönliches gegangen sei. „Seine Heimat war immer die CDU – die er jedoch durchaus auch zu kritisieren bereit war“, sagte Mans.