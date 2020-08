Hornissen in Radevormwald : Hornissen nisten in Oberönkfeld

Hornissen nisten in Oberönkfeld

Hornissen in Radevormwald

Oberönkfeld Ein Hornissenstaat hat sich hinter der Garage von Herbert Albert häuslich niedergelassen. Innerhalb von sechs Wochen haben sie ein Naturkunstwerk geschaffen.

In der Außenortschaft Oberönkfeld ist in den vergangenen sechs Wochen ein Naturkunstwerk entstanden und es wächst täglich. Hinter der Garage von Herbert Albert brummt und knistert es, denn dort arbeiten Hornissen an ihrem gewaltigen Nest, das jetzt schon 50 Zentimeter breit und 50 Zentimeter lang ist.