Schule in Radevormwald Einbruch in GGS Stadt – hoher Schaden entstanden

Wie die Polizei berichtet, brachen die Täter zunächst die Terrassentüre eines Klassenraums im Erdgeschoss der Schule auf, um in das Gebäude zu gelangen. Anschließend begaben sie sich in nahezu allen Räumen auf die Suche nach Beute, wobei sie auch vor verschlossenen Türen keinen Halt machten und diese mit zum Teil brachialer Gewalt aufbrachen. Neben Bargeld erbeuteten die Täter einen Großteil der Tablet-PCs, die von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht benutzt werden. Eine Zeugin hatte zwischen drei und vier Uhr in der Nacht ungewöhnliche Geräusche gehört, die sie allerdings nicht zuordnen konnte. Vermutlich fand der Einbruch in dieser Zeitspanne statt.