Kirche in Radevormwald Hoher Besuch vom Reformierten Bund

Gemeinsam mit Pfarrer Brüggelmann-Hämmerling, der nach seiner Wahl durch die Generalversammlung des Reformierten Bundes seit dem 1. März 2022 das Amt des Generalsekretärs ausübt, soll nun am 18. November mit Blick auf den bevorstehenden Zusammenschluss der drei landeskirchlichen evangelischen Gemeinden in Radevormwald nachgespürt werden, was den Gemeindemitgliedern an dem reformierten Profil wichtig ist und wesentlich bleiben soll.