Stadtentwicklung in Radevormwald Der Hohenfuhrparkplatz wird deutlich erweitert

Vor einigen Wochen wurde der Entwurf des neuen „WohnZimmers“ an der Nordstraße vom federführenden Architekturbüro vorgestellt. In dem neuen Gebäude sollen auch regelmäßig kleinere Kulturveranstaltungen und Vereinsaktivitäten stattfinden. Rund um das Grundstück ist die Zahl der Parkplätze allerdings begrenzt. Daher wurde seit geraumer Zeit überlegt, wo man ausreichend Stellplätze für Besucher schaffen könnte, natürlich in fußläufiger Entfernung.