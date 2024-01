Neues Geschäft in Radevormwald Hörgeräteakustikmeisterin zieht in die Schlossmacher-Galerie

Diesen Kontakt hat wohl auch Sabine Hönighausen (Foto: Moll/Archiv) gewählt und Interesse an einem Ladenlokal in der Galerie bekundet. Die Hörgeräteakustukermeisterin stammt ursprünglich aus Halver und expandiert seit Jahren im oberbergischen Nordkreis: 2021 eröffnete sie ihren ersten Laden am Etapler Platz 5 in Hückeswagen. 2023 folgte eine Filiale an der Hochstraße 32 in Wipperfürth – und ab Mitte/Ende April oder Anfang Mai folgt der dritte Laden, dieses Mal in Radevormwald.