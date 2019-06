Amtsgericht : Hörgeräte-Akustiker veruntreut Firmengeld – Bewährungsstrafe

Radevormwald Eine Bewährungsstrafe erhielt ein Angestellter für die Veruntreuung von Firmengeldern. Am Ende der sechsstündigen Verhandlung gab er die Tat zu.

Fast 25.000 Euro Schaden sind durch die Machenschaften eines Mitarbeiters in einer Radevormwalder Filiale für Hörgeräte entstanden. Von 2014 bis 2017 waren nicht nur Bargeld, sondern auch Hörgeräte verschwunden. Aufgefallen war das dem Firmeninhaber jedoch erst im Zuge einer Übergabe-Inventur. Er zeigte seinen damaligen Mitarbeiter wegen Untreue an. Zur Strafverhandlung gegen den Mann kam es jetzt vor dem Schöffengericht in Wipperfürth.

Der Angeklagte soll sich die Bareinnahmen aus dem Verkauf und von Reparaturaufträgen in die eigene Tasche gesteckt haben. Darüber hinaus soll der Angeklagte Hörgeräte und Zubehör aus dem Geschäft über das Internet verkauft haben. Auch diese Einnahmen behielt er für sich. Der Angeklagte schilderte vor Gericht detailliert den Ablauf bei der Anpassung von Hörgeräten und dem computerbasierten Abrechnungssystem. Den Tatvorwurf leugnete er zunächst vehement: „Das Prozedere stimmt, ich habe in einem Großteil der Fälle das Geld angenommen. Aber ich habe es nicht für mich behalten“, sagte der Angeklagte.

Der 49-jährige Geschäftsführer, der als Zeuge geladen war, hatte zwei Aktenordner mit Beweisen dabei, wo Angebote offensichtlich als Rechnungen deklariert wurden. „Als wir die Inventur ankündigten, da wechselte mein Mitarbeiter die Gesichtsfarbe. Er fing später sogar an, zu weinen. Am nächsten Tag meldete er sich krank“, erinnerte er sich an den Tag, an dem der Betrug auffiel. „Wir haben bei der Inventur viele leere Hörgerätschachteln gefunden. Danach erst haben wir versucht, Licht ins Dunkel zu bringen“, sagte der Zeuge. Wo das Geld geblieben sei, darüber konnte der Geschäftsführer wie auch das Gericht nur spekulieren. „Mein ehemaliger Mitarbeiter fährt kein großes Auto, trägt keine Markenkleidung und fährt auch nicht dreimal im Jahr in die Karibik.“