Erneuter Betrug in Radevormwalder Geschäftsstelle : Gleiche Filiale, gleiche Betrugsmasche

Radevormwald Eine Bewährungsstrafe erhielt nun vor dem Amtsgericht Wipperfürth ein Angestellter für die Veruntreuung von Firmengeldern. Es war bereits der zweite große Betrugsfall in der Radevormwalder Hörakustiker-Geschäftsfiliale.

Schwer gebeutelt und schon ein zweites Mal über den Tisch gezogen wurde der Inhaber eines Fachgeschäfts für Hörgeräte in Radevormwald. Dem Firmeninhaber war bereits durch die Machenschaften eines Mitarbeiters zwischen 2014 und 2017 ein Schaden von fast 25.000 Euro entstanden. Dessen Nachfolger, ein Hörgeräteakustiker-Meister aus Ratingen , hatte zwischen Februar 2018 und Mai 2019 ebenfalls Firmengelder in nicht unerheblicher Höhe veruntreut. Der 42-jährige Angeklagte musste sich dafür nun vor dem Richter und den Schöffen am Wipperfürther Amtsgericht verantworten.

Ihm wurde vorgeworfen in 22 Fällen Bargeldzahlungen der Kunden für verkaufte Hörgeräte, Ladestationen oder Hörgeräteversicherungen in die eigene Tasche gesteckt zu haben. Die Geldbeträge reichten von 300 Euro für Versicherungen bis zu 4900 Euro für hochwertige Geräte. Dabei erstellte der Mitarbeiter statt Angebote Rechnungen, die der Ratinger später im Warenwirtschaftssystem mit dem Vermerk „Versorgung abgebrochen“ storniert hatte. In Wirklichkeit hatte er die Geräte aber nach der Testphase an die Kunden verkauft und das Geld für sich behalten. Dem Unternehmen ist dabei ein Schaden von insgesamt 60.200 Euro entstanden.