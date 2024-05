Einzelhandel in Radevormwald Hörakustik Hönighausen eröffnet in Schlossmachergalerie

Für Hönighausen eine strategische Entscheidung, um den Oberbergischen Kreis zu versorgen. „Aus Halver bin ich in zehn Minuten in Radevormwald, in 15 Minuten in Hückeswagen und vielleicht in 25 Minuten in Wipperfürth“, sagt sie. Als Inhaberin von drei Fachgeschäften habe sie bei ihren Kunden den Bedarf erkannt, die in der Vergangenheit auch mal längere Strecken in Kauf genommen haben, um ihren Service in Anspruch zu nehmen.