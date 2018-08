Radevormwald: Höchste Waldbrangefahr ausgerufen

Radevormwald Seit Tagen warnen Förster und Behörden vor der großen Waldbrandgefahr durch die aktuelle Trockenheit.

Wie ernst das zu nehmen ist, zeigte sich am Freitagabend in der Nachbarschaft von Radevormwald. In Schwenke, an der Grenze zu Rade schon auf dem Gebiet von Halver gelegen, geriet ein Waldstück in Brand. Bei den Löscharbeiten waren auch Feuerwehrleute aus Rade dabei. „Die Einheit Hahnenberg ist ausgerückt“, teilt Torsten Kleinschmidt mit, der stellvertretende Wehrleiter.