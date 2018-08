Radevormwald: Hochzeit am Schnapsdatum 18.8.18

Ein besonderer Tag : Sondertermin für Hochzeiten am 18.8.18

Eheringe liegen auf einem Display mit einem Kalendereintrag „Hochzeit" für das Datum 18.08.2018. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Radevormwald Bei Hochzeitspaaren sind einprägsame Daten für die Trauung beliebt. Nun steht mit dem 18. August 2018 wieder ein solcher Tag an. Wegen des erhöhten Interesses hat das Standesamt einen Sondertermin anberaumt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Gilsbach

Viele Standesbeamte erinnern sich noch gut an den 9. September 1999. Damals erlebten viele Städte im Vorfeld einen Ansturm von Paaren, die sich unbedingt an diesem einprägsamen Datum das Ja-Wort geben wollte. Nicht viel anders war es am 11.11.2011, am 12.12.2012 und so fort. Ein ebensolches Datum rückt nun wieder näher: Den 18.8.2018, der in diesem Jahr auch noch auf einen Samstag fällt, haben viele Heiratswillige im Visier. In größeren Städten wie Düsseldorf berichten die Standesämter wieder von einem regelrechten „Run“ auf die Trauungszimmer.

Und wie steht es im eher beschaulichen Radevormwald? Ist auch hier ein Ansturm zu verzeichnen? Dagmar Conrad, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Sandra Rausch die zivilen Trauungen vollzieht, sagt: „Es gibt zumindest ein erhöhtes Interesse an diesem Datum.“ Daher hat die Behörde sich auch entschieden, einen Sondertermin für den 18. August einzurichten. „Normalerweise trauen wir samstags nur am zweiten und am letzten Samstag im Monat“, erklärt Conrad. Nun ist man den Brautpaaren entgegen gekommen.

Dagmar Conrad ist Standesbeamtin in Rade. Foto: Hans Dörner/Dörner, Hans (hdo)

Von einem Ansturm kann man freilich nicht sprechen. „Drei Paare haben sich für diesen Tag bislang angemeldet“, sagt Conrad. „Ein Termin wäre übrigens noch frei. Allerdings müssten sich die Heiratskandidaten dann schon mit der Anmeldung etwas beeilen.“ Schließlich, meint sie schmunzelnd, betreibe man ja im Rader Standesamt kein Hochzeits-Drive-In wie mancherorts in den USA.

Wer viel Wert auf das besondere Datum legt, muss allerdings ein wenig Gebühren drauflegen. Eine Samstagstrauung kostet 66 Euro mehr. Ansonsten gelten bei der Verwaltung in Radevormwald die täglichen Trauzeiten von 9 bis 11 Uhr. Trauungen am Nachmittag sind auf Anfrage auch möglich.



zurück

weiter

Wer den Rokoko-Pavillon im Parc de Châteaubriant als Hochzeitsort wählt, muss 25 Euro zusätzliche Gebühren zahlen. Ansonsten stehen für Trauungen der „Blaue Salon“ im Rathaus und das Haus Burgstraße 8 für die fröhlich-feierliche Handlung zur Verfügung. „Dort ist genug Platz für kleine und große Gesellschaften“, erklärt Dagmar Conrad. Im Gartenhäuschen haben selbstredend nicht so viele Menschen Platz.

Es gibt auch noch drei andere Orte mit einem schönen Ambiente, an denen Brautpaare in Radevormwald sich vermählen können. Dazu zählen das Wülfing-Museum und das Heimatmuseum. „Das muss im Vorfeld natürlich mit den Museen abgestimmt werden“, sagt die Standesbeamtin. Und dann können Paare, die gerne im Freien getraut werden möchten, auch die Brücke am Uelfebad als Hochzeitsort wählen. „Das machen wir in den Sommermonaten Juni, Juli und August, allerdings nur an Mittwochvormittagen.“ Für den kommenden August ist schon ein Termin auf der Uelfebrücke gebucht.