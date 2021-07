Überflutung in Radevormwald : Wupper-Hochwasser: Leitstelle warnt vor Lebensgefahr

Radevormwald Die Situation im Tal der Wupper spitzt sich dramatisch zu. Wegen des extremen Regens muss viel Wasser aus der Wupper-Talsperre abgelassen werden, der Pegel des Flusses wird daher stark anschwellen. Auf keinen Fall solle man sich in die Nähe des Gewässers begeben, warnen die Einsatzkräfte.

Die extreme Wetterlage in Radevormwald hat sich in den vergangenen Stunden zugespitzt. Gegen 22 Uhr wurde auf der Notfall-App NINA eine Warnung der Leitstelle des Oberbergischen Kreises gepostet. Wegen des andauernden starken Regen müsse kurzfristig eine Menge Wasser aus der Wupper-Talsperre abgelassen werden. Daher werde der Pegel der Wupper auf Radevormwalder Gebiet sehr stark anschwellen. Auf keinen Fall solle man sich in die Nähe des Flusses begeben, es bestehe Lebensgefahr! Unbedingt solle man den Anweisungen der Einsatzkräfte folgen. „Denken Sie auch an ihre direkten Nachbarn. Helfen Sie Kindern, Älteren und mobilitätseingeschränkten Personen“, heißt es in der Meldung.

Noch am frühen Abend sah es so aus, als würde Radevormwald einer Katastrophe, wie sie beispielsweise Hagen getroffen hatte, entgehen. Es gab zunächst nur vereinzelte Einsätze. Wie der Wupperverband befürchtet hatte, führte der endlose Regen jedoch zu einer kritischen Situation an der Wupper-Talsperre, obwohl bereits in den vergangenen Tagen laut Verbandssprecherin Susanne Fischer vorsorglich Wasser aus der Wupper abgelassen worden war. Am Abend teilte der Wupperverband mit, dass, falls die Niederschläge nicht nachließen, sowohl die Bever- als auch die Wupper-Talsperre den Vollstau erreichen würden. In der Nacht gab es dann keine Alternative mehr zum Ablassen einer Menge Wassers aus der Talsperre. „Sollten die Pegelstände unterhalb der Talsperre weiter steigen, kann es örtlich zu Überflutungen kommen. Dann können Keller betroffen sein“, hieß es in der Mitteilung des Verbandes. In diesem Fall solle man Kellerräume nicht betreten.