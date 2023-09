Theodor-Heuss-Gymnasium in Radevormwald Hochschultag besser als Suche im Internet

Til (17) würde gerne BWL studieren und hielt Ausschau nach einer passenden Hochschule. „Ich habe auch einiges gefunden, was mich interessiert.“ Tom (18) und Paul (16) könnten sich vorstellen, nach dem Abitur zur Polizei zu gehen. Und auch sie fanden bei Nicole Cescotti-Söhns, Einstellungsberaterin der Polizei NRW im Oberbergischen Kreis, die nötigen Informationen. „Es sind erfreulich viele, die sich für den Polizeiberuf interessieren“, sagte Cescotti-Söhns. Allein an ihrem Vortrag hätten 35 Schüler teilgenommen – und auch am Stand fanden sich immer wieder neue Schüler ein, die sich über Zugangsvoraussetzungen, Ausbildungsinhalte und die Besoldung informierten. „Die Besoldung scheint bei den Jugendlichen eine besonders große Rolle zu spielen“, sagte die Einstellungsberaterin. Während eines Studiums bei der Polizei erhalten die Studenten ein Gehalt von 1400 Euro netto. „Sie müssen keine Krankenversicherung zahlen und bekommen die Uniform gestellt“, berichtete Cescotti-Söhns. Sie glaube, dass der Polizeiberuf für viele attraktiv sei, weil er krisensicher ist und eine große Bandbreite abdeckt. Eine gewisse Grundfitness müssten die Bewerber aber schon mitbringen. Auch diese Frage wurde ihr häufig gestellt: „Voraussetzung, um am Auswahlverfahren teilzunehmen, ist das Sportabzeichen in Bronze sowie eine Rettungsschwimmer-Ausbildung.“ Julina (15) schaute sich ebenfalls mit ihren Freundinnen interessiert um und wurde fündig. „Ich interessiere mich für ein Studium. Psychologie oder Journalismus“, verriet die 15-Jährige. Den Hochschultag bewertete sie als „keine schlechte Veranstaltung.“ Allerdings dürfte es nicht die letzte Messe vor dem Abschluss sein. „Ich hoffe, dass wir in der Oberstufe dann nochmal Gelegenheit dazu bekommen. Jetzt ist der Tag gut, um sich einen Eindruck zu verschaffen. Aber wenn es mit dem Abitur konkreter wird, wäre eine weitere Messe sinnvoll“, sagte sie.