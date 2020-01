Chorlandschaft in Radevormwald : „Hobby Singers“ planen Auftritte

Das traditionelle Waffelessen beim Frauenchor „Hobby Singers“ in Hahnenberg – hier mit Dirigentin Adriana Gerl – zieht immer viele Zuhörer an. Jedes Jahr laden sich die Frauen Gastchöre ein. foto: moll (archiv). Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Sorgen bereitet der fehlende Nachwuchs. Derzeit sind 24 aktive Sängerinnen dabei.

Einst zählte der Frauenchor 42 Mitglieder, heute singen noch 24 Frauen mit – darunter die Älteste mit fast 84 Jahren. Lediglich zwei Sängerinnen sind unter 60. „Das macht uns schon ein wenig Angst. Und wir wissen nicht, was uns die Zukunft bringt“, sagt die Vorsitzende Marlies Dehn. Sie freut sich immer, wenn neue Frauen Interesse am Chorgesang zeigen und einfach mal zum Schnuppern zur Probe mit Dirigentin Adriana Gerl immer mittwochs ab 19 Uhr ins Sängerheim nach Hahnenberg kommen. „Ich finde dieses enorme Chorsterben in den vergangenen Jahren sehr schade“, sagt die Vorsitzende. Wer Interesse hat kann sich auch einfach bei Marlies Dehn melden und erhält dort weitere Informationen (☏ 02195 / 3694).

Einige Programmhöhepunkte planen die „Hobby Singers“ für 2020: So rechnen die Sängerinnen auch für dieses Jahr mit einer Einladung zum Pfingststingen in der Halverschen Mar. „Wir singen wieder im Krankenhaus und zum dritten Mal auch ein kleines Konzert im Hückeswagener Johannesstift am 7. Juni“, kündigt Marlies Dehn an. Das traditionelle Waffelessen des Chores mit Gastsängern wie dem MGV Hahnenbeg und der Einigkeit Schwelm folgt am 15. August.