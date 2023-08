Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Radevormwald Historische Wanderung und eine Klangreise

Termine vormerken sollten sich Interessierte für zwei besonderen Angebote der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt, Ramona Theis.



Historische Wanderung Für kommenden Sonntag, 3. September,10 bis 12.30 Uhr, bietet die Gleichstellungsbeauftragte in Zusammenarbeit mit Stadtarchivarin Iris Kausemann eine etwa zweieinhalbstündige historische Wanderung zum Thema „Arbeiten und Leben von Radevormwalder Frauen“ an. „Wir wandern Richtung Dahlhausen auf den Spuren des ehemaligen Mädchenheims auf der Bergstraße. Anhand von Auszügen aus alten, städtischen Akten tauchen wir ein in die Zeit um 1900. Hören, wie sich die Mädchen im Mädchenheim gefühlt haben, wo sie herkamen und welche Probleme sie hatten“, kündigt Ramona Theis an. Alle Teilnehmer sollten an festes Schuhwerk, witterungsangepasste Kleidung und ausreichend Getränke denken. Wer möchte, kann dann zum Abschluss der Wanderung gegen 12.30 Uhr mit ins Wülfingmuseum zum Waffelessen einkehren. Start- und Endpunkt ist das Wülfingmuseum, Am Graben 4-6, in Dahlerau. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 02195 606130 oder per E-Mail an ramona.theis@radevormwald.de