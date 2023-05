Stadtarchiv Radevormwald Historische Schätze finden Platz im Archiv

Als er Ende der 1970er Jahre mit diesem Hobby begann, schrieb der gelernte Elektriker noch alles auf Schreibmaschine, fotografierte Dokumente mit seiner Spiegelreflexkamera ab. „Damals“, erinnert er sich schmunzelnd, „hatte ich noch keinen Computer oder Scanner zur Hand.“ Mittlerweile entstehen seine Seite mit Fotografien und Beschriftungen am heimischen PC. Seine jahrzehntelange Arbeit hat der Hobby-Historiker nicht etwa monetarisiert, indem er seine Ausarbeitungen in einer Buchreihe veröffentlicht hat. Im Gegenteil, all seine Erkenntnisse, seine gesamten Ausarbeitungen stehen Interessierten online frei zugänglich zur Verfügung. Für ihn, der selbst Stunden in Archiven verbracht hat und sogar das europäische Ausland besuchte, etwa ins belgische Eupen reiste, um die Geschichte der Tuchfabrikanten aus den Wupperorten nachzuverfolgen, eine Selbstverständlichkeit. Er will, dass die Industriegeschichte der Wupperorte nicht in Vergessenheit gerät und möglichst viele Menschen Zugang zu ihr haben. Die Internetseite ist eine dieser Möglichkeiten. „Aber ich weiß natürlich nicht, was daraus wird, wenn ich mal nicht da bin.“