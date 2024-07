IG Bismarck in Radevormwald Motorrad-Schätzchen starten wieder in Bergerhof

Hauptsponsor der diesjährigen Ausfahrt ist die Raiffeisenbank in Radevormwald. Geschäftsstellenleiter Axel Klugmann und sein Stellvertreter Patrick Haase nahmen an dem Pressetermin am Dienstag teil. Die Anfrage, als Sponsor dabei zu sein, sei bereits im vergangenen Jahr gekommen, berichtete Klugmann. „Da mussten wir gar nicht lange überlegen, sondern waren gerne dazu bereit. Die Veranstaltung war ja 2023 ein großer Erfolg.“ Am 28. Juli sei er zwar leider in Urlaub, räumt Klugmann ein, aber sein Stellvertreter wird dafür vor Ort sein und die Flagge zum Start schwenken.