Verein in Radevormwald : Hilfsorganisation für Afrika tagte in Radevormwald

Trafen sich jetzt in Radevormwald (v.l.): Prof. Dr. Margit Ernenputsch, Prof. Dr. Christian Gnoth, Thomas Lorenz, Prof. Dr. Helmut Kaulhausen, Dr. Andrea Zimmermann und Edeltraut Hertel. Foto: Familie Lorenz

Radevormwald Die Hilfsorganisation „Medical Education and Training for Africa“ hat als Ziel die Hilfe zur Selbsthilfe und die Förderung von Selbstkompetenz durch medizinische Aus- und Fortbildung in den Einsatzländern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mitglieder der Hilfsorganisation „Medical Education and Training for Africa“ (MET4A) aus Deutschland und der Schweiz haben sich am Wochenende zu ihrer Jahreshauptversammlung in Radevormwald getroffen. Thomas Lorenz wurde bei dieser Gelegenheit neu in den Beirat gewählt. Er wird sich um Öffentlichkeitsarbeit und Unterstützung für den Verein kümmern.

„Eigentlich wollte ich schon einmal vor Ort gewesen sein, aber die Pandemie lässt dies nicht zu“, sagt Lorenz. „Wir hoffen, dass wir die schon vorhandenen Mittel endlich im März 2021 vor Ort in Hilfe umsetzen können“.

Auch ohne Coronavirus ist die medizinische Situation in Eritrea oder Uganda schlecht. Ein Mangel an ausgebildetem Gesundheitspersonal kennzeichnet diese ostafrikanischen Länder südlich der Sahara. Nur 1043 Hebammen stehen in Uganda für das Land mit 41,4 Millionen Einwohnern zur Verfügung. Während es bei uns etwa 175 Geburten pro Jahr für eine Hebamme sind, liegt die Zahl in Ostafrika bei 350 bis 500. Diesem Thema hat sich die Hilfsorganisation unter Leitung des Radevormwalders Prof. Dr Helmut Kaulhausen, dem langjährigen Chefarzt der Frauenklinik in Remscheid, angenommen: „Unser Verein ,Medical Education and Training for Africa’ hat als Ziel die Hilfe zur Selbsthilfe und die Förderung von Selbstkompetenz durch medizinische Aus- und Fortbildung in den Einsatzländern.“

Wer helfen möchte und sich sicher sein möchte, dass seine Hilfe ohne Zwischenstationen, ohne Bürokratie und ohne Korruption in Afrika ankommt, kann den Verein unter der E-Mail-Adresse info@met4a.org kontaktieren oder Thomas Lorenz persönlich ansprechen.

(s-g)