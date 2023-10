Radevormwalder helfen Menschen in der Ukraine Hilfsaktion für die Ukraine läuft wieder an

„Pakete zum Überleben“ steht in der Tradition der in Radevormwald schon seit Jahren erfolgreich umgesetzten Aktion „Pakete zum Leben“. Bis zum Ausbruch des Krieges in der Ukraine hatten sich die Lieferungen auf das Gebiet Südosteuropa konzentriert. Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine steht dieses Land nun im Fokus, die Aktion wurde entsprechend umbenannt. Allein bis zum Jahresende 2022 waren 26.850 Pakete vom zentralen Lager der Initiative im hessischen Wissenbach in die Ukraine gebracht worden. „Es geht darum, den Menschen, die durch den Krieg allem beraubt wurden, was sie zum Leben brauchen, mit einem Paket zumindest für ein paar Tage zu helfen. Unsere Lastwagen fahren nach Czernowitz, wo wir ein Lager und einen Koordinator haben“, hatte Christoph Lantelme von der FeG Auslandshilfe bei einer Packaktion in Radevormwald im Februar 2023 berichtet.