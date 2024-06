Haupt- und Finanzauschuss in Radevormwald Hilfen für junge Menschen werden teurer

Info

Kosten Die Gemeindeprüfanstalt hatte 2019 kritisiert, dass es in Radevormwald zu viele stationäre Aufnahmen gab. Daran hat die Jugendhilfe der Stadt gearbeitet, nun aber sind die Kosten für den Einzelfall deutlich gestiegen. Aber bei den minderjährigen Kindern, die vollstationär untergebracht wurden, sank die Zahl von 21,17 Prozent in 2019 auf 15,67 Prozent in 2023. Bei den Volljährigen (zumeist unbegleitete Flüchtlinge) sank der Anteil von 13,41 Prozent in 2019 auf zehn Prozent in 2023.

Pflegefamilie Von einem Extremfall berichtet Jörn Ferner im Jahr 2023: Da kostete die Unterbringung eines einzelnen Kindes in einer stationären Einrichtung 145.000 Euro pro Jahr. Ein Kind in einem ähnlich gelagerten Fall in einer Pflegefamilie unterzubringen kostet im Vergleich 48.000 Euro. Ferner weiß, dass nicht für jedes Kind eine Pflegefamilie der richtige Weg ist, aber dennoch wolle die Stadt künftig mehr solcher Familien akquirieren, um die Kosten zu senken. Mehr Familien zu finden, bedeute aber auch, den Pflegefamiliendienst im Jugendamt ausbauen zu müssen. Derzeit zählt die Stadt 20 bis 25 Pflegefamilien, in denen 30 Kinder untergebracht sind. 22 bis 23 Kinder werden stationär betreut.