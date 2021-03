Sana Krankenhaus Radevormwald : Hilfe für pflegende Angehörige in der Zeit der Pandemie

Anja Berger zieht nach einem Jahr Corona-Bilanz. Foto: Sana/Stefan Mülders

Radevormwald Vor einem Jahr, als das Coronavirus gerade erst begann sich auszubreiten, übernahm Anja Berger die Familiale Pflege im Radevormwalder Sana Krankenhaus. Nun zieht sie eine Bilanz und spricht über die Beratungsmöglichkeiten unter diesen besonderen Bedingungen.

Als Anja Berger vor einem Jahr ihre neue Aufgabe im Sana Krankenhaus Radevormwald aufnahm, hatte sie sich noch kein Bild davon machen können, wie ihre ersten Monate verlaufen würden. Die Pflegeberaterin und -trainerin rutschte mitten hinein in die erste Corona-Welle in Deutschland und konnte ihre Arbeit von Beginn an nicht so in Angriff nehmen, wie sie es eigentlich geplant hatte.

„Normalerweise würde ich zahlreiche Kurse im Krankenhaus und Beratungen im häuslichen Umfeld anbieten, mit denen ich Menschen für die Pflege ihrer Angehörigen fit mache“, erklärt sie. „Das war aber angesichts der pandemiebedingten Auflagen nicht mehr möglich beziehungsweise konnte im Spätsommer nur für kurze Zeit stattfinden.“

Stattdessen verlegte Berger ihre Expertise in die telefonische Beratung. Auch das Zusenden von Infomaterialien, die üblicherweise vor Ort mitgegeben würden, war und ist wichtige Grundlage für die Fernberatungen. „Es ist schon eine ganz andere und auch nicht immer einfache Vermittlung der Inhalte“, berichtet Berger. „Es fehlt der direkte Kontakt zu den zu Pflegenden, und es ist auch nicht möglich, einen Eindruck von Mimik und Körpersprache der Gesprächspartnerinnen und -partner zu erhalten. Das ist im Normalfall ein wichtiger Indikator, wie Informationen aufgenommen und verstanden werden.“

Wer plötzlich in die Situation kommt, Angehörige zu Hause zu pflegen, ist in den meisten Fällen Spannungen im Familienumfeld ausgesetzt und muss sich selbst erst völlig neu orientieren. Je nach Erkrankung fängt das bereits bei der Kommunikation an, geht über zu beschaffenden Hilfsmittel im häuslichen Umfeld bis hin zur Umgestaltung der räumlichen Gegebenheiten. In diesen Fällen kann die familiale Pflege in Anspruch genommen werden – vorausgesetzt, es ist ein Pflegegrad beantragt oder bereits vorhanden, und es ist eine pflegende Person aus dem persönlichen Umfeld festgelegt.

„Zur Bewältigung vieler für die Betroffenen neuen Themen und der Konflikte – die eher die Regel als die Ausnahme sind – bedarf es eines funktionierenden Hilfsnetzwerks, das es zu erweitern gilt“, erklärt Anja Berger. „Diese wichtigen Kontakte vermittele ich – und das nach individueller Prüfung, was genau in der Situation benötigt wird. Die Beschaffung von Hilfsmitteln erfolgt in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit den Ergotherapeuten aus dem Sana Krankenhaus.“