Großveranstaltung in Radevormwald Achtung: Hier wird fürs Stadtfest gesperrt

Die Veranstaltung findet statt auf der Kaiserstraße (zwischen der Einmündung Lindenstraße und dem Marktplatz), auf dem Markplatz selber, weiter auf dem Abschnitt der Kaiserstraße bis zur Poststraße, auf der Hohenfuhrstraße zwischen den Einmündungen Oststraße und Kaiserstraße, auf dem Knoten am „Knippings Eck“ (dort ist der „Historische Jahrmarkt) sowie auf dem Schlossmacherplatz. Der Wochenmarkt findet am Samstag, 13. Mai, in der Oststraße statt. Die Müllentsorgung in der gesperrten Innenstadt wird am Freitag, 12. Mai, und Samstag, 13. Mai, in den frühen Morgenstunden durchgeführt.