Tierheim für Remscheid und Radevormwald Rewe-Märkte nehmen nun Futterspenden an

Im Zuge des jüngsten Traktor-Treffens der „Schlepperbande Honsberg“ kam Leon Stank dort am Stand des Tierheims mit den Mitarbeitern ins Gespräch. Sein Vorschlag wurde erfreut angenommen. „Ich bin dann die verschiedenen Märkte in Radevormwald abgefahren und habe gefragt, wo das möglich wäre“, berichtet der Grünen-Politiker. Zugesagt haben am Ende zwei Rewe-Märkte: der Markt unter Leitung von Andreas Kleinschmidt an der Poststraße und der Rewe-Markt unter Leitung von Dawid Martynus an der Nelkenstraße. In beiden Geschäften steht nun jeweils eine Box bereit für Spendenwillige.