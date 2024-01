Kreispolizeibehörde Oberberg Hier gibt es Informationen zum Polizeiberuf

Interessierte, die vielleicht schon immer mal mit dem Gedanken gespielt haben, den Polizeiberuf zu ergreifen, bekommen jetzt wichtige Informationen. Die Einstellungsberatung der Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis bietet für kommenden Dienstag, 30. Januar, 17 Uhr, eine Infoveranstaltung zum Polizeiberuf im Polizeigebäude an der Hubert-Sülzer-Straße 2 in Gummersbach an. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.