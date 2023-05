Auch bei Radevormwaldern beliebt Waldfreibad „Herpine“ startet in die Saison

(s-g) Das auch bei Radevormwalder beliebte Waldfreibad „Herpine“ in Halver ist am Wochenende in die Saison gestartet. „Die Herpine ist bereit“, heißt es auf der Internetseite des Bades. „Umlage, Spielgeräte und vor allem das mit Wasser gefüllte Becken sind bereit für euren Besuch.“ Geöffnet ist das Freibad montags bis sonntags, jeweils von 11 bis 20 Uhr. Erwachsene zahlen fünf Euro Eintritt (ab 17 Uhr 2,50 Euro). Kinder, Schüler, Auszubildende und Studenten können für drei Euro ins Bad (ab 17 Uhr für 1,50 Euro). Familien können eine Karte für 13 Euro kaufen (ab 17 Uhr acht Euro).