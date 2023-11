Konzert im Radevormwalder Bürgerhaus Feuerwehrorchester spielt am Samstag schmissige Filmmusik

Schon ein etwas älterer Streifen, aber sicher vielen aus dem Fernsehen vertraut ist die Fliegerkomödie „Die tollkühnen Männer in ihren fliegenden Kisten“ mit Gert Fröbe. Der schmissige Titelsong „Those magnificent men in their flying machines“ von Ron Goodwin ist ebenfalls bei dem Konzert zu hören.