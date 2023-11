Kultur in Radevormwald Feuertaufe bestanden, Herr Dirigent!

Mit dem nächsten Stück entführte das Orchester sein Publikum in die märchenhafte Welt von Disney: Howard Ashman, der für zahlreiche Disney-Produktionen und Broadway-Musicals die Filmmusik schrieb, ist auch Autor der wunderschönen Lieder aus „The Beauty and the Beast“ (Die Schöne und das Biest). In einem gelungenen Arrangement ließ das Orchester unterschiedliche Szenen aus dem Film vor dem inneren Auge der Zuhörer aufflackern. Etwa als die schöne Belle über den Marktplatz schlendert, sie sich dem verzauberten Schloss nähert und auf das verwunschene Personal und den verfluchten Prinzen trifft. Ein wahrer Gänsehautmoment, bei dem das Orchester deutlich seine Qualitäten weit über einem gewöhnlichen Feuerwehrorchester hinaus unter Beweis stellte. Mit Jan van der Roosts Stück „Orion“ spielten die Musiker einen getragenen Marsch, der zwischenzeitlich an die Filmmusik von Star Wars erinnerte und die Konzertbesucher akustisch in ferne Galaxien katapultierte.

Nach „Marche des Soldats de Robert Bruce“ (Jean Brouquières) aus dem Film Braveheart und „Of Castles and Legends“ von Thomas Doss, mit den zwei wunderbaren Solistinnen Regina Nickisch und Katha Hasenburg an der Querflöte, verabschiedeten sich die Musiker in die Pause.