Kunsthandwerk in Radevormwald : Im Wülfingmuseum findet wieder der Herbstbasar statt

Radevormwald Der Kunsthandwerkermarkt in der ehemaligen Tuchfabrik ist inzwischen über Radevormwald hinaus ein Begriff. Neue Anbieter aus der Region sind hinzugekommen.

() Am zweiten Oktoberwochenende, 12. und 13. Oktober, lädt das Wülfingmuseum zum traditionellen Herbstbasar mit Kunsthandwerkermarkt in die historischen Räumlichkeiten der ehemaligen Tuchfabrik in Dahlerau ein. Inmitten des Museumscafés können die Besucher bei leckeren Kuchen, frischen Waffeln, belegten Brötchen, Würstchen mit Kartoffelsalat und kalten wie heißen Getränken verweilen und dabei die liebevoll dekorierten Stände der Kunsthandwerker in Augenschein nehmen, die verschiedenste Arbeiten aus eigener Herstellung zum Kauf anbieten.