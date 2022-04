Politik in Radevormwald : Reul und Nettekoven grillen im Parc de Châteaubriant

Politik in Radevormwald

Radevormwald Im Rahmen des Landtagswahlkampfes kommen NRW-Innenminister Herbert Reul und der Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven am 11. April nach Radevormwald.

( Die Landtagswahl wirft ihre Schatten voraus, in wenigen Wochen wählen die Bürgerinnen und Bürger ein neues Parlament in Nordrhein-Westfalen. Für den Wahlkreis Remscheid/Radevormwald tritt für die CDU erneut der Landtagsabgeordnete Jens Nettekoven an.