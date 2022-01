Jugendherberge in Radevormwald : Symbiose aus Denkmalschutz und Moderne

Radevormwald Vor 20 Jahren übernahm nicht nur Claudia Weber die Leitung der Herberge, damals wurde das Gebäude auch um einen neuen Gebäudeteil erweitert. Ein gläserne Brücke verbindet alten und modernen Komplex.

(RP) Der moderne Neubau in dem tiefen Blau fügt sich in die dichte Bewaldung an der Telegrafenstraße ein. Trotz seiner Größe stellt er keine Konkurrenz zu dem historischen Haus der Jugendherberge dar. Vor 20 Jahren wurde die Jugendherberge saniert und durch diesen modernen Anbau vergrößert. Architekt Roland Treiber hat die Erweiterung der Herberge in Radevormwald zusammen mit seinem damaligen Partner Prof. Ulrich Pötter geplant und durchgeführt. Gegenüber des denkmalgeschützten Gebäudes stand früher ein verhältnismäßig kleiner Pavillon aus den 70er-Jahren, der abgerissen wurde. „Die Jugendherberge hatte damals einen großen Sanierungsstau zu beklagen. Die haustechnischen Anlagen wurden erneuert und die aktuellen Brandschutzbestimmungen umgesetzt. Die Sanierung des Altbaus ist in Abstimmung mit dem Landschaftsverband Rheinland durchgeführt worden“, sagt Roland Treiber.