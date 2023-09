Gemeindeleben in Radevormwald Grandioser Orgelklang zum Patrozinium

Dass die Seifert-Orgel in der katholischen Pfarrkirche ein besonderes Instrument ist, war demjenigen, der sie schon einmal in Aktion erleben durfte, natürlich bekannt. Einmal so unterschiedliche Werke hören zu dürfen, wie das am Samstagabend der Fall war, war allerdings keine Selbstverständlichkeit. Und so nahm man durchaus aufmerksam, und sicherlich manchmal etwas überrascht zur Kenntnis, wie Helmut Voß gekonnt die Register zog an dem Instrument, dessen Klang im großen Kirchenraum natürlich besonders gut zur Geltung kam. Dass das nicht aus dem Nichts kam, wurde deutlich, wenn man sich Bernhard Nicks Worte vergegenwärtigte, der sagte, dass sein Kollege aus Bergisch Gladbach vor seinem Konzert am Samstagabend fünf Stunden an der Orgel geübt habe. „Das muss man auch, wenn das irgend möglich ist, denn jede Orgel ist anders und jede Orgel spielt sich anders“, sagte er.