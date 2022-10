Kirchen in Radevormwald : Kita Uelfestraße schreibt Stelle für Helfer aus

Kirchen in Radevormwald

Radevormwald Unter anderem soll durch die Unterstützung die Einhaltung der Hygieneregeln gewährleistet werden. Dies hatte sich auf dem Höhepunkt der Pandemie bewährt.

Die Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald sucht für die evangelische Kindertageseinrichtung an der Ülfestraße ab dem 1. Januar eine Kita-Helferin beziehungsweise -Helfer. Der Stundenumfang beträgt bis zu 20 Wochenstunden, die Stelle ist zunächst befristet bis zum 31. Juli 2023.

Die Kita-Helfer wurden während des Höhepunktes der Corona-Pandemie für viele Einrichtungen eine wichtige Unterstützung bei der Bewältigung der zusätzlichen Aufgaben, die die Hygiene-Maßnahmen mit sich brachten. So heißt es in der Ausschreibung der Gemeinde auch: „Corona hat den Normalbetrieb in den Kitas verändert. Mehr Hygieneregeln bedeuten mehr Handgriffe für die Erzieherinnen und Erzieher.“