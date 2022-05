Energiesparen in Radevormwald : Heizen, Photovoltaik und E-Mobilität

Radevormwald Zu einer Online-Vortragsreihe laden das Bergische Energiekompetenzzentrum metabolon, die Stadt Radevormwald und die Verbraucherzentrale NRW ein. Start war vergangene Woche, die Fortsetzung erfolgt am Dienstag.

Anmeldungen Die Online-Vortragsreihe findet über das digitale Tool Zoom statt. Interessierte melden sich per E-Mail unter veranstaltung@metabolon.de für die Vortragsreihe an. Die Anmeldung erfolgt einmalig, auf Wunsch für mehrere Termine oder auch für die gesamte Vortragsreihe. Den Zugangslink erhalten die Interessierten dann vor der Veranstaltung.

Energiepolitik in Straelen : Straelens SPD will mehr Energie aus Photovoltaik

Beim letzten Termin am Dienstag, 24. Mai, wird schließlich die Nutzung von Solarstrom im Elektroauto erläutert – Thema: „Sonne im Tank – Solarstrom und E-Mobilität verbinden“. Hier wird den Teilnehmern erklärt. wie „die Sonne in den Tank“ kommt und was dabei zu beachten ist. Technische, praktische und finanzielle Aspekte werden dabei gleichermaßen behandelt. So reicht das Themenspektrum von der richtigen Anlagengröße und der passenden Ladeleistung bis zu Kosten und Fördermöglichkeiten. Angesprochen sind dabei aber nicht nur diejenigen, die mit dem Gedanken an ein E-Auto spielen, sondern alle an dem Thema Photovoltaik Interessierten.