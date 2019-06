Blickpunkt Wirtschaft in Radevormwald : Gira veranstaltet einen „Hackathon“

Radevormwald Teilnehmer haben die Gelegenheit, gemeinsam an Softwareprodukten zu arbeiten.

Der IT-Experte weiß genau, wovon er spricht, ist er doch seit 14 Jahren in der Softwareentwicklung zu Hause – seit Juni 2016 als Software-Architekt im Bereich „Digitale Plattformen“ für den mittelständischen Gebäudetechnikspezialisten Gira mit Stammsitz in Radevormwald. „Die zunehmende Digitalisierung der Gebäudesteuerung hat es zwangsläufig mit sich gebracht, dass neben der Geräte-Hardware die Erarbeitung von Steuerungssoftware ein zweiter wichtiger Schwerpunkt unserer Produktentwicklung geworden ist“, sagt Daniel Albuschat.

In dieser Funktion hat er jetzt zusammen mit sechs Kollegen den ersten Gira-Hackathon veranstaltet. Das Kunstwort „Hackathon“ – eine Kombination aus „Hack“ und „Marathon“ – bezeichnet ein Event, bei dem Teilnehmer mit unterschiedlicher IT-Expertise gemeinsam an Softwareprodukten arbeiten. Apple beispielsweise führt regelmäßig solche kollaborativen Veranstaltungen durch, um dort neue Apps entwickeln zu lassen. „Die smarte, digital vernetzte Gebäudetechnik macht so dynamische Fortschritte, dass wir uns dazu entschieden haben, sieben externe Experten aus dem Kreis deutscher und österreichischer Kunden zu uns einzuladen, um im Rahmen eines zweitägigen Hackathons gemeinsam an innovativen Lösungen zu Fragestellungen zu arbeiten, die uns gerade im Zusammenhang mit unserem kompakten Server Gira X1 unter anderem umtreiben“, sagt Daniel Albuschat. Im Mittelpunkt des Hackathons stand dabei die Arbeit an verschiedenen Anwendungsbausteinen, mit deren Hilfe sich Bewässerungsanlagen für den heimischen Garten digital steuern, IP-basierte Highend-Soundsysteme an die Haustechnik anbinden und die Dimmkurven vernetzter Leuchten optimieren lassen.