Schulgeschichte in Radevormwald : HVV plant Ausstellung über Realschule

Bürgermeister Johannes Mans und Schulleiter Claus Peter Wirth mit der Erinnerungstafel. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Das Heimatmuseum in Radevormwald an der Hohenfuhrstraße will eine Ausstellung über die Städtische Realschule konzipieren, die im November eröffnet werden soll.

Von Flora Treiber

Michael Scholz, der zweite Vorsitzende des Heimat- und Verkehrsvereins, findet es wichtig, noch einmal an die Schule zu erinnern, die in diesem Jahr ausgelaufen ist.

„Fast alle Radevormwalder haben einen persönlichen Bezug zu der Realschule oder sind ehemalige Schüler der Realschule. Wir wollen diesem Stück Geschichte eine Sonderausstellung widmen. Die Realschule ist Stadtgeschichte“, erklärt Scholz.

Damit die Ausstellung nicht nur informativ, sondern auch persönlich wird, ruft der Heimat- und Verkehrsverein ehemalige Realschüler und Lehrer der Schule auf, sich an der Ausstellung zu beteiligen. „Wer interessantes Material zu der Schule hat, das vielleicht im Zusammenhang mit besonderen Momenten aus der Schule steht und die Ausstellung bereichert, kann uns kontaktieren“, sagt Michael Scholz.

Die Vorbereitungen für die Sonderausstellung sollen bald starten. Mit dem Heimatmuseum kann man, auch zur Einreichung von Exponaten, gerne per Mail Kontakt aufnehmen.