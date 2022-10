St. Marien Radevormwald : Erinnerungen an ein wichtiges Sakrament

Die neun Frauen und Männer erinnerten sich an ihre Erstkommunion in Radevormwald im Jahr 1972. Foto: Weitzdörfer Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Radevormwald Neun Frauen und Männer gedachten am Sonntagmorgen in der Pfarrkirche St. Marien ihrer ersten Heiligen Kommunion vor vielen Jahrzehnten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Runde Jahrestage sind gerne genommene Anlässe, um zurückzublicken – aber auch um Danke zu sagen. Am Sonntagmorgen fand in der katholischen Pfarrkirche St. Marien nicht nur der reguläre Sonntagsgottesdienst statt, es wurde auch Jubelkommunion gefeiert. Eingeladen waren alle Frauen und Männer, die in den Jahren 1972, 1962 oder sogar 1952 – also vor 50, 60 oder 70 Jahren – ihre erste Heilige Kommunion gefeiert hatten.

Neun Frauen und Männer, allesamt Erstkommunionskinder des Jahres 1972, waren der Einladung der Pfarrgemeinde gefolgt, diesem schon sehr lange zurückliegenden persönlichen Feiertag im Rahmen einer besonderen heiligen Messe zu gedenken. Besonders war dann auch der Einzug der Jubilare. Gemeinsam mit Pfarrer Marc D. Klein kamen sie, jeder mit einer Kerze in der Hand, den langen Gang vom Einfang zu den ersten beiden Reihen entlang, während auf der Orgel festliche Musik gespielt wurde. Ein wahrlich würdiger Auftakt.

In seiner Predigt zum Weltmissionssonntag ging Klein auf das Konzept der Mission ein. Er stellte die Frage, ob in Zeiten allgegenwärtiger Toleranz, die Kleins Meinung nach jedoch oftmals nur ein Synonym für Gleichgültigkeit sei, die Mission eigentlich noch zeitgemäß sei. Er kam zum Ergebnis, dass das durchaus der Fall sei, da Christus nicht nur ein Religionsstifter unter vielen gewesen sei, sondern sich in jeder Kommunion, ob nun die erste, hundertste oder fünfhundertste, berührbar mache. „Deswegen ist es wichtig, diesen Christus auch denen nahe zu bringen, die ihm fern sind oder ihn gar nicht kennen“, sagte Klein. Die Weltkirche wachse jedes Jahr weiter – nur in den westlichen Ländern nicht. „Deswegen ist vor allem Mission bei uns wichtig, hier vor Ort in unserem Land. Und das ist eine große Herausforderung“, sagte Klein.

Der Pfarrer dankte den Jubelkommunikanten in diesem Zusammenhang für ihre Treue zur Kirche – die sie auch nicht zuletzt dadurch ausdrücken würden, dass sie an diesem Sonntag ihr ganz persönliches Jubiläum in der Pfarrkirche feiern würden. Sie würden unverrückbar fest in ihrem Glauben stehen, sagte Klein. Und das auch unabhängig von den fraglos vorhandenen Einflüssen von außen. „Die können in Rom oder in Köln doch machen, was sie wollen. Wir bleiben katholisch“, betonte der Pfarrer.

Den Jubilaren wurde anschließend auch in den Fürbitten gedacht. Im Anschluss an die Heilige Messe wurden die Jubelkommunikanten vom Pfarrgemeinderat in das benachbarte Caritashaus eingeladen, wo die Möglichkeit zum Austausch, aber auch noch einmal zur persönlichen Erinnerung bestand.