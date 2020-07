Kommunalwahl in Radevormwald : Heike Ueberall sucht Wahlhelfer

Radevormwald Die Mitarbeiterin der Wirtschaftsförderungsgesellschaft unterstützt das Wahlamt und ist gerade dabei, die 23 Wahllokale und drei Briefwahlbezirke mit Wahlhelfern zu besetzen. Auch für einen möglichen Stichwahltermin am 27. September werden noch Freiwillige benötigt.

Eigentlich kümmert sich Heike Ueberall von der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) um das Veranstaltungsmanagement und den Tourismus in der Bergstadt. Doch das sind zwei Bereiche, die durch die Corona-Krise arg in Mitleidenschaft gezogen wurden. Da gibt es derzeit nicht ganz so viel zu tun. Deshalb unterstützt Heike Ueberall die Kollegen im städtischen Ordnungsamt – und dort ganz besonders die Mitarbeiter, die sich im Wahlamt um den möglichst reibungslosen Ablauf der Kommunalwahlen am Sonntag, 13. September, 8 bis 18 Uhr, kümmern.