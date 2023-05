Mobilität in Radevormwald Heidi Varosi übernimmt das Steuer

Nach vier Jahren kündigte Eberhard Wolff frühzeitig seinen geplanten Abgang an. „Ich habe mir geschworen, als Vorsitzender aufzuhören, sobald ich mein Leben nicht mehr so leben könnte, wie ich das wollte“, begründete Wolff seinen Rücktritt am Rande der diesjährigen Hauptversammlung des Bürgerbusvereins Radevormwald gegenüber unserer Redaktion. „Ich habe mich in den vergangenen Jahren so sehr über die Bürokratie und das Verkehrsministerium geärgert, dass ich für mich beschlossen habe, mich nicht mehr als Vorsitzender wählen zu lassen.“