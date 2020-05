Zecken-Plage : Hegering warnt vor Zecken-Plage

Radevormwald Der Hegering Radevormwald warnt Spaziergänger vor der hohen Zahl an Zecken, die zur Zeit überall auftauchen. Claudia Möllney, die Sprecherin der Hegegemeinschaft und des Hegerings, gibt Verhaltenstipps.

Der Hegering Radevormwald warnt Spaziergänger vor der hohen Zahl an Zecken. „Täglich bin ich mit meinem Hund in Radevormwald in den Wäldern oder auf den Wiesen unterwegs. Noch nie habe ich auf dem Fell meines Hundes so viele Zecken gefunden“, berichtet Claudia Möllney, Sprecherin der Hegegemeinschaft und des Hegerings. „Da er kurzhaarig ist und helles Fell hat, kann ich die Zecken leicht absuchen. Pro Spaziergang finde ich bis zu zehn Zecken auf dem Fell.“