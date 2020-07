Geschichte in Radevormwald : Heft über Höfe Kattenbusch und Kirschsiepen

Radevormwald Pfarrer i.R. Wolfgang Motte beweist sich erneut als Kenner der Rader Geschichte und bringt für den BGV die nächste Publikation raus.

Die Corona-Krise mag zwar das Veranstaltungsprogramm des Bergischen Geschichstvereins (BGV) über Monate lahmgelegt haben, nicht aber die wissenschaftlich-fundierte Arbeit. Die kann glücklicherweise trotz Kontaktsperre, Anstandsregeln und strengen Hygieneregeln weiter stattfinden. Und so kündigt Ulrich Haldenwang vom BGV jetzt an, dass der Entwurf für ein neues Heft als Entwurf bereits fertig ist und noch in diesem Jahr herausgegeben werden soll. Der Titel lautet „Die Höfe Kattenbusch und Kirschsiepen und ihre Nachbarhöfe seit Beginn des 19. Jahrhunderts“. Autor ist Wolfgang Motte. Der Pfarrer i.R. hat schon viele Hefte für den BGV herausgegeben und ist ein profunder Kenner der Radevormwalder Geschichte.

Schließlich spannt Motte den Bogen zum Bauernhof Kirschsiepen: Hier beschäftigt er sich mit der langen Reihe an Generationen, beginnend mit Peter Loh Senior (1630-1677) und Peter Loh jun. (1657-1731), Ackerer zu „Im Busch“. Die dritte Generation umfasst Johann Adolph Loh (etwa 1690-1773), Ackerer zu „Im Busch“, und Catharina Margaretha Lambeck (1717-1785), gefolgt von Johann Peter Loh (gestorben 1810) zu Ispingrade und Maria Margaretha Feldermann vom Kattenbusch. Die fünfte Generation bildeten Johann Heinrich Loh (1773- 1830) zu Ispingrade und Anna Catharina Gerdrut Knevel (1769-1840), anschließend Johann Peter Loh (1802-1853) und Caroline Wilhelmine Evertsberg (1803-1845). In diesem Zusammenhang thematisiert Motte auch den Haferkasten zum Kirschsiepen in seinem Heft. Förster und Heimathistoriker Bernhard Priggel wanderte im Juni 2017 mit der IG Wiebachtal nach Kirschsiepen, um den Teilnehmern unter anderem diesen Haferkasten vorzustellen. Er steht in der Ortschaft an der Grenze zu Hückeswagen, wurde um 1620 erbaut und ist über Kaffekanne zu erreichen. In den Haferkästen wurde früher nicht nur das Saatgut für das kommende Jahr gelagert, sondern auch andere wertvolle Sachen. Sie waren oft eine richtige Schatztruhe, in denen Kostbarkeiten wie teures Porzellan, hochwertige Kleidung oder Gehröcke gelagert wurden. Gebaut wurde der Haferkasten aus Eichenholz, das Mäuse und Ungeziefer abhielt. Der Haferkasten in Kirschsiepen besitzt neben seinen praktischen Bauteilen auch zahlreiche Schmuckelemente, wie die individuell angefertigten Beschläge, das große Schloss sowie die Rundbögen der Türen. Geschützt wird der Haferkasten von zwei Dächern und einer doppellagigen Fundamentkonstruktion.