Stadtfinanzen von Radevormwald Haushalts-Einbringung erst im Dezember

Im Zusammenhang mit den Änderungen bei der Gemeindefinanzierung gibt es in manchen Kommunen Sorgen über jene Summen, die in den vergangenen Krisenjahren durch Isolierung der Kosten die Haushalte in den Städten und Gemeinden nicht übermäßig belastet wurden. Viele Kommunen wären sonst in die Haushaltssicherung geraten, die Radevormwald erst kürzlich verlassen konnte. Allerdings waren die so „herausgerechneten“ Kosten nicht einfach verschwunden, sie sollten ab 2026 in einem Zeitraum von 50 Jahren getilgt werden.